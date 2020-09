Les avocats de St-Denis rendent hommage à l’avocate turque morte en prison

La mort de l’avocate Ebru Timtik, 42 ans, a suscité l’émoi dans la profession, aux quatre coins du monde. Elle avait choisi durant sa carrière de défendre les cas politiques sensibles, autrement dit des opposants au régime de Recep Tayyip Erdoğan. En 2013 et en 2017, Ebru Timtik avait été accusée de complicité avec l'organisation DHKP-C, un groupe qui a commis plusieurs attentats et qualifié de "terroriste" par Ankara.



238 jours de grève de la faim pour réclamer justice



Condamnée l'an dernier à plus de 13 ans de détention, l’avocate avait engagé depuis 238 jours — soit plus de 7 mois — une grève de la faim pour réclamer un "procès équitable". Malgré un rapport médical en juillet très alarmiste sur son état de santé, un tribunal d’Istanbul avait refusé de libérer Ebru Timtik.



C’est derrière les barreaux d’un hôpital qu’elle rendra son dernier souffle, le jeudi 27 août dernier. Cette fervente défenseuse des droits de l’Homme pesait cet été à peine plus de 30 kilos. Elle ne s'est nourrie pendant sept mois que d'eau sucrée, d'infusion et de vitamines.



Le barreau de Saint-Denis rend hommage à Ebru Timtik



Ce lundi, les avocats du barreau de Saint-Denis ont tenu, tout comme leurs confrères en France et dans le monde, à se rassembler pour rendre un dernier hommage. Un hommage à l’avocate turque Ebru Timtik, un hommage aussi à l’ensemble des avocats encore persécutés pour avoir choisi cette vocation.



"Elle est morte, après 238 jours de grève de la faim, assassinée, dans le silence coupable de gouvernants, tant de l'Europe que du reste du monde", a rappelé le Batônnier Me Guillaume De Géry dans la lettre lue en hommage. "Elle est morte pour avoir voulu réclamer justice, convaincue de l'écoute et du soutien des pays démocratiques". Pour les avocats dionysiens, "sa mort ne doit pas rester vaine et doit éveiller les consciences assoupies".