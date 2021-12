Les averses laissent la place au soleil

Au lever du jour quelques nuages arpentent le ciel dans les hauts de Saint-Leu et les hauts de Sainte-Marie, mais ce sont principalement les pourtours Est et Nord-Est de l'île qui se réveillent sous l'influence des entrées maritimes, arrosés de petites averses vers Chemin-de-Ceinture. Ailleurs le soleil est omniprésent.



Dans la matinée le ciel se couvre dans les Hauts, laissant les cirques, les sommets de plus de 2000 mètres et les littoraux du Sud-Ouest et du Sud à l'abri de la grisaille. Les averses sont rares, seules de petites farines humectent les Hauts. En fin de matinée, la couverture nuageuse déborde sur la façade Nord et s'accompagne d'averses vers Saint-Denis ou Salazie.



Cet après-midi voit le ciel s'améliorer sur le département à la faveur d'une atmosphère qui s'assèche au fil des heures. Ainsi la couverture nuageuse se morcèle et se désagrège à partir du milieu d'après-midi, les averses sont anecdotiques.



Le vent de Sud-Est est modéré et se renforce au fil de la journée en tournant secteur Sud. Les rafales atteignent 50 à 60 km/h du côté de la Pointe-des-Châteaux mais reste plus faible du côté de Champ-Borne.



La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une houle de Sud-Sud-Ouest voisine 1 mètre 50.