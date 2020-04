A la Une ... Les averses de l'après-midi sont plus probables localement sur le Nord-Est

Les averses de l'après-midi sont plus probables sur la moitié Est. Prévisions pour le mercredi 01 Avril

Soleil matinal généreux. Quelques averses cet après-midi. Petit vent sur les plages de l'Ouest.



➡️ En début de matinée: quelques nuages bas taquinent le littoral Sud. Exception faite le soleil inonde l'île.

Les thermomètres affichent une courbe ascendante plus prononcée sur le littoral de la moitié Nord entre Boucan et Saint Benoît en passant par le Port et Saint Denis.

Après une nuit plus respirable que les précédentes il fait aussi très doux et presque chaud dans l'intérieur comme dans les cirques.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi s'est constituée au cours de la matinée et se concentre plus volontiers sur les pentes du Nord et de l'Est. Les hauteurs de Saint Denis à Saint Benoît sont exposées à quelques averses.

La pluie sur la tôle est aussi probable vers la Plaine des Palmistes , les hauts de Sainte Rose et n'est pas exclue sur le littoral entre Saint André et Saint Philippe.



🎏 Le vent a imperceptiblement viré au Sud en début d'après-midi d'hier. Mais aujourd'hui il sera un peu plus sensible sur les plages de l'Ouest remontant jusqu'à la Possession. Les rafales devraient rester inférieures à 50km/h.

De l'autre côté de l'île il souffle gentiment au Nord de Saint Philippe et vers Sainte Rose.



🌊 La mer est belle sur les côtes Nord et Est et peu agitée ailleurs même si une petite houle de Sud-Ouest de 1m50 taquine les rivages Ouest et Sud.

La température du lagon est voisine de 28° à 29° .



🌡️ Les températures maximales peuvent être légèrement supérieures aux normales sur la moitié Nord et dans l'intérieur . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h25 le 02 -- Coucher du soleil : 18h17 le 01



🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1009.7 hectoPascals. ➡️quelques nuages bas taquinent le littoral Sud. Exception faite le soleil inonde l'île.Les thermomètres affichent une courbe ascendante plus prononcée sur le littoral de la moitié Nord entre Boucan et Saint Benoît en passant par le Port et Saint Denis.Après une nuit plus respirable que les précédentes il fait aussi très doux et presque chaud dans l'intérieur comme dans les cirques.➡️la couverture nuageuse péi s'est constituée au cours de la matinée et se concentre plus volontiers sur les pentes du Nord et de l'Est. Les hauteurs de Saint Denis à Saint Benoît sont exposées à quelques averses.La pluie sur la tôle est aussi probable vers la Plaine des Palmistes , les hauts de Sainte Rose et n'est pas exclue sur le littoral entre Saint André et Saint Philippe.a imperceptiblement viré au Sud en début d'après-midi d'hier. Mais aujourd'hui il sera un peu plus sensible sur les plages de l'Ouest remontant jusqu'à la Possession. Les rafales devraient rester inférieures à 50km/h.De l'autre côté de l'île il souffle gentiment au Nord de Saint Philippe et vers Sainte Rose.est belle sur les côtes Nord et Est et peu agitée ailleurs même si une petite houle de Sud-Ouest de 1m50 taquine les rivages Ouest et Sud.La température du lagon est voisine de 28° à 29° .peuvent être légèrement supérieures aux normales sur la moitié Nord et dans l'intérieur . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h25 le 02 --18h17 le 01🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1009.7

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 31 Grand Fond 31/32 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Joseph 31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30/31 Saint Benoit 31 Saint André 31 Volcan 20 Maïdo 22 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 27 Mare à Vieille Place 27

Températures sous abri à 4heures ce matin rapportées par les stations de Météo France: le flux a viré au Sud. Les températures ont baissé et sont à nouveau respirables sur le littoral et un peu plus fraîches dans les hauts. 9° au volcan. Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️

Analyse de la situation de surface ce matin: loin au Nord-Est des Mascareignes la zone suspecte 91S se développe progressivement. Elle ne devrait pas influencer le temps sur les Mascareignes mais nous la suivrons malgré tout.

PATRICK HOAREAU Lu 891 fois







Dans la même rubrique : < > Pape Diouf, l'ancien président de l'OM, est décédé Une troisième soignante positive au Covid-19 à La Réunion