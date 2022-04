A la Une . Les autorités malgaches évoquent "les prix astronomiques des billets" d'Air Austral

Roland Ranjatoelina a conclu en invitant à la compagnie aérienne de revoir les clauses de l’Accord “La route 2A” passé entre La France et Madagascar. Les choses ne s’arrangent pas entre Air Austral et les autorités de la Grande Ile. La compagnie aérienne annonçait mardi dernier l’annulation de des vols Réunion/Tamatave , évoquant une absence d'approbation formelle de son programme de vols pour la saison IATA de la part des autorités malgaches.Dans son communiqué, la compagnie a par ailleurs évoqué son souhait mise en place d’un calendrier de déploiement de tous ces vols, afin de mieux répondre aux attentes de la clientèle, tant en termes de vols qu’en termes de tarifs.De son côté, le ministre des transports et de la météorologie malgache, Roland Ranjatoelina, n’a pas mâché ses mots et a rétorqué que la compagnie effectuait des tarifs très élevés sur le territoire malgache : “Je n’ai jamais caché mon aversion sur le contenu du contrat de partenariat stratégique entre Air Madagascar et Air Austral. Les dirigeants actuels ont un côté machiavélique (...) Il leur manque la droiture et la sincérité”, a t-il lancé lors d’une interview accordée au quotidien L'Express de Madagascar , avant de poursuivre :“Air Austral affronte des difficultés sur le plan tarifaire, 1.500 euros pour un vol d'une heure et quinze minutes, et tente de nous faire supporter ses problèmes. Des Malgaches de La Réunion ont manifesté contre ces prix astronomiques des billets d’avion”.Roland Ranjatoelina a conclu en invitant à la compagnie aérienne de revoir les clauses de l’Accord “La route 2A” passé entre La France et Madagascar.