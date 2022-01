Communiqué "Les autorités doivent mettre hors d'état de nuire les auteurs des violences"

Le Collectif Ré-Ma (résistance Réunion/Mayotte en action) réagit aux actes de violences répétés à Saint-Denis et dans l'Est et rappelle que "la communauté mahoraise n’a pas à être stigmatisée" pour ces actes "commis par des malfrats récidivistes". Par N.P - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 10:40

Nous condamnons fermement tous ces actes de violences répétés à Saint-Denis et dans l’Est.



Nous appelons à nouveau, solennellement, les autorités (Préfet de la Réunion, Procureure de la République de Saint-Denis, les Maires.se.s des communes concernés) à une réunion d’urgence avec nous, le plus rapidement possible avant que la situation dégénère davantage.



Nous devons nous réunir car il faut mettre hors d’état de nuire ces vermines de voyou quelles que soient leurs origines.



Nous rappelons aussi que la communauté mahoraise n’a pas à être stigmatisée comme toujours de ces actes commis par des malfrats récidivistes.



Nous restons à la disposition des autorités à l’adresse mail suivante collectifremaa@gmail.com.



Le Collectif Ré-Ma