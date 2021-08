A la Une . Les autorités britanniques craignent l'émergence d'un nouveau variant, "le variant du festival"

Les autorités sanitaires britanniques craignent l'émergence d'une nouvelle souche du variant Delta après que près de 5.000 personnes ont été contaminées à la suite de leur participation à un festival de musique. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 16:30

Les autorités sanitaires britanniques s’inquiètent d’un cluster géant apparu après la tenue d’un festival de musique dans les Cornouailles. La semaine dernière, le "Guardian" a révélé qu’au moins 5.000 participants à un festival de musique avaient été diagnostiqués atteints du coronavirus, après avoir assisté à des concerts, entre le 11 et le 15 août dernier.



4.700 cas ont d'ores et déjà été identifiés, soit pour avoir directement assisté à des concerts, soit pour avoir été en contact avec des gens y ayant participé.



Les trois quarts d’entre elles sont âgées de 16 à 21 ans et 800 vivent dans le comté, indique le quotidien britannique.



Du coup, le taux d'incidence explose dans cette région de Grande-Bretagne, passant à 2.000 cas pour 100 000 habitants infectés au cours des sept jours précédant le 19 août inclus.



Mais le plus grave est peut-être à venir. Ce week-end, iNews, un autre journal britannique, a indiqué que les autorités craignent maintenant l’émergence d’une nouvelle souche du variant Delta.



Un haut responsable a déclaré au journal : "Elle a pu être retracée et identifiée parce qu’elle vient d’un changement génétique dans le code du virus". Cette nouvelle souche a été surnommée par les hôpitaux de la région "le variant du festival".



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur