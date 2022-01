Rubrique sponsorisée Les athlètes internationaux s’entrainent au Stade en Eaux Vives de Sainte-Suzanne

L’une des vocations du Stade en eaux vives de Sainte-Suzanne est de permettre aux athlètes de s’entrainer et le stade de la Réunion est devenu depuis quelques temps, le terrain de jeu favori des équipes internationales. Une aubaine pour les sportifs réunionnais de pouvoir s’entrainer auprès de médaillés olympiques.

En effet, depuis le mois de novembre et jusqu’au mois de mars, le SEVI reçoit régulièrement des athlètes internationaux pour la plupart champions olympiques. A la recherche de la chaleur de l’ile et un territoire encore accessible durant la crise sanitaire actuelle, les athlètes privilégient l’Ile de la Réunion et le stade de la CINOR. L’infrastructure a tout pour plaire à ces sportifs qui s’entrainent tous les jours qu’il pleuve ou pas. Voici quelques témoignages : Par CINOR - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 10:39

"C’est la première fois que je viens à la Réunion. Je voulais découvrir le Stade en eaux vives et visiter l’ile. En période d’hiver en Europe, la Réunion représente un nouvel endroit tropical où s’entrainer.

C’est très beau ici, j’aime beaucoup la nature, je suis fasciné par tout ce vert, un peu comme en Slovénie mais ici c’est encore un autre niveau", dit-il en souriant. "On peut pratiquer tellement d’activités en pleine nature : escalade, vélo, kayak. Ici je ne m’ennuie pas et je me sens un peu comme chez moi !"

Peter



« Je viens m’entrainer à la Réunion depuis l’année dernière. En ce moment, dans l’hémisphère Nord il fait très froid, du coup on recherche des climats plus chauds et tempérés. J’avais l’habitude d’aller en Australie mais depuis la fermeture des frontières avec la crise sanitaire, je viens à la Réunion. En plus, le SEVI offre les meilleures conditions pour s’entrainer. Avec l’équipe allemande on peut s’entrainer sereinement pour les prochaines compétitions. J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer des athlètes réunionnais qui ont un bon niveau. Je pense que c’est aussi une opportunité pour eux d’apprendre auprès des internationaux qui viennent au SEVI. »

Andrea Herzog, allemande, 3ème aux JO de Tokyo en Canoë-Kayak Slalom



« C’est la 3e fois que je viens à la Réunion. Avant j’allais en Australie mais depuis la crise sanitaire, la Réunion représente une très belle alternative. Je suis venu en décembre de l’année dernière pendant deux semaines et nous avons adoré notre séjour avec ma femme et mes enfants. Je suis ensuite revenu 2 mois pour me préparer pour les jeux olympiques du Japon. Je peux dire que c’est grâce à la Réunion que j’ai gagné ma médaille d’or. J’apprécie beaucoup l’infrastructure du SEVI et les conditions pour s’entraîner sont parfaites. Le SEVI représente pour moi le 2e meilleur stade pour s’entrainer. Et l’Ile de la Réunion est juste magnifique.

Je souhaite aux coureurs réunionnais de continuer à s’entrainer très dur au SEVI et peut être que dans 5 ou 10 ans, ils pourront me battre »

JIRI Prskavec, médaillé d’or olympique aux JO de Tokyo en en Canoë-Kayak Slalom.