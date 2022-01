Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les ateliers des Vacances Culturelles démarrent à Saint-Paul En ce début d’année 2022, le dispositif Vacances Culturelles de la Ville de Saint-Paul se joint à l’opération des Nuits de la lecture dans le réseau de lecture publique, du 10 au 22 janvier.

Aussi depuis le début de semaine, dans le bibliothèques, médiathèques et à la Maison SERVEAUX, les ateliers de création autour du thème de l’amour sont proposés aux enfants âgés de 4 à 12 ans, ainsi qu’aux parents, sous réserve d’inscription.

Une jauge de 10 participants par atelier est ainsi appliquée avec port du masque obligatoire ou distanciation physique afin de respecter la réglementation sanitaire en vigueur.

Plusieurs enfants ont déjà profité des activités proposées par les associations culturelles du territoire telles que la confection d’objets artisanaux, l’initiation au monde du cirque, l’habillage d’un cœur en structure métallique ou encore la fabrication de kayanm.

Les ateliers des Vacances Culturelles démarrent à Saint-Paul Les places sont toujours disponibles pour les prochains ateliers qui se dérouleront jusqu’au 22 janvier. Plus de détails sur le programme et les modalités d’inscription en cliquant ici.

Pour rappel, ces Vacances Culturelles constituent une déclinaison de L’été culturel, un dispositif piloté par le Ministère de la Culture.

Les ateliers des Vacances Culturelles démarrent à Saint-Paul Ce rendez-vous proposé à Saint-Paul vise à permettre aux jeunes et aux familles, ne partant pas en vacances d’accéder à une offre culturelle de qualité pendant les vacances scolaires.

Ce dispositif permet également à la commune d’accompagner les artistes et les professionnels de la filière culturelle.

Les ateliers des Vacances Culturelles démarrent à Saint-Paul Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Paul soutient fortement le monde de la culture. Proposant un programme diversifié et des manifestations adaptées au protocole sanitaire lié à la Covid-19.

Les actions mises en place reposent sur l’éducation artistique et culturelle, la transmission de connaissances, la rencontre vivante avec les artistes et la pratique.







