Les ateliers de reboisement de l’Hermitage démarrent

Une manifestation également soutenue par l’Union Européenne, la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) et la Région Réunion. Les organisateurs de l’opération fournissaient également le matériel de plantation à la vingtaine de participants. Plusieurs autres ateliers de ce type vont se tenir dans le cadre du projet de restauration et de valorisation de la frange littorale boisée de l’Hermitage, baptisé « Nout plage i refé ».



L’objectif reste de sensibiliser et d’associer le grand public à la revégétalisation du site. Ces actions comportent des volets liés à la sensibilisation et à l’information sur le fonctionnement de la plage, les effets de l’érosion, la préservation du patrimoine marin et la gestion raisonnée de la zone balnéaire.



Sans oublier les activités de plantation d’arbres et d’espèces végétales contribuant à la lutte contre le phénomène d’érosion du site. Les inscriptions s’effectuent par mail (objectif4000arbres.hermitage@mairie-saintpaul.fr). Pour toutes informations ou renseignements, vous pouvez contacter le 02 62 34 58 64.



Voici le planning des ateliers :



– les mercredis 12 et 19 septembre de 14 heures à 17 heures au poste MNS de la Passe de l’Hermitage



– le samedi 8 et le dimanche 16 septembre de 9 heures à 12 heures au poste MNS du Village de l’Hermitage, derrière le camping et l’hôtel Le Récif