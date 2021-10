Rubrique sponsorisée Les ateliers Développement Durable reviennent au mois d’octobre

Chaque samedi du mois de septembre, des ateliers étaient organisés à l’école élémentaire Louise SIARANE dans le cadre des Journées Européennes dédiées au Développement Durable. Une matinée pour apprendre à fabriquer ses propres produits cosmétiques, ses produits ménagers, ses bijoux à base de matériaux de récup’ ou encore à modéliser en 3D. Face au succès rencontré, la Ville de Saint-Paul propose, au mois d’octobre, de prolonger ces ateliers pour le bonheur des petits et grands ! Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 10:34



Atelier de fabrication de produits ménagers naturels : un cake pour vaisselle 70g, un nettoyant pour le sol de 200m Proposés par la municipalité le mois dernier, ces séances gratuites ont pour objectif d’encourager une démarche éco-citoyenne : recyclage, tri, transformation… Autant de petits gestes quotidiens qui nous interpellent sur notre façon de consommer et de nous alerter sur l’urgence d’agir pour la protection de notre environnement, de notre planète. Ainsi, comme chaque geste compte pour transformer en profondeur notre société, La Ville de Saint-Paul, ville durable et solidaire reconduit ces ateliers les samedis 9, 16, 23 et 30 octobre à l’école élémentaire Louise Siarane (169 boulevard du Front de Mer).Une programmation riche pour ce mois d’octobre :Fabrication de bijoux à partir de chambre à air recyclées, une animation proposée par la créatrice Flo de l’atelier “Les Ptites Déjantées”. Chaque participant pourra réaliser deux créations.Atelier couture avec l’association Ragasi qui proposera aux participants à apprendre comment donner une seconde vie aux vêtements usagés ou inutilisés, à recoudre un bouton, à changer ou réparer une fermeture éclair. Les participants viennent avec leurs vêtements et accessoires, la prestataire emmènera les petites fournitures et le matériel de couture ainsi que la machine à coudre, fil, ciseaux, boutons, élastiques…À travers des ateliers ludiques les enfants seront sensibilisés au recyclage et au tri et pourront également découvrir la modélisation 3D. Avec les animateurs de l’association Cyberun, les jeunes participants pourront créer un objet grâce aux logiciels spécifiques et voir son impression sur l’imprimante 3D. Chacun des participants repartira avec un objet.Ateliers de fabrication de cosmétiques naturels avec So Green : réalisation d’un liniment démaquillant, réalisation d’un shampooing solideAtelier de fabrication de produits ménagers naturels : un cake pour vaisselle 70g, un nettoyant pour le sol de 200mLes participants devront s’inscrire obligatoirement au préalable au 0262 34 49 28 ou au 0262 70 43 02. Les places sont limitées à 12 personnes. Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, le port de masque est obligatoire et les gestes barrières devront être respectés. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire.