A la Une .. Les associations demandent des comptes au Centre sécurité Requin

Plusieurs associations se sont réunies en collectif afin de demander à la sous-préfète de Saint-Paul également présidente du Centre Sécurité Requin, de communiquer des documents administratifs. Le collectif d’associations estime que le bilan et les comptes de résultat de 2020 ainsi que le budget prévisionnel pour 2021 doivent être rendus publics. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 14:48

Elles sont 5 associations (Sea Sheperd, One Voice, Sauvegarde des Requins, Tendua et VAGUES) à avoir interpellé Sylvie Cendre. La raison, elles exigent que la sous-préfète de Saint-Paul, également présidente du Centre Sécurité Requin (CSR), communique plusieurs documents administratifs de la structure.



Ce collectif veut que le bilan et compte de résultat du CSR pour l’exercice 2020 ainsi que le budget prévisionnel pour 2021 soient rendus public.



"Étant donné la transparence la plus complète vis-à-vis du public dont se prévaut constamment le CSR dans les médias, étant donné que le Groupement d’intérêt public CSR est financé en intégralité par de l’argent public, sachant que ces documents administratifs sont librement accessibles au public, nous pensons que cela ne devrait pas poser de problème", peut-on lire dans ce courrier.