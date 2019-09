Les associations afro-réunionnaises s'unissent pour venir en aide au Mozambique

Suite aux catastrophes engendrées par le passage des cyclones Idai et Kenneth cette année, les associations afro-réunionnaises se sont unies pour venir en aide au Nord du Mozambique, "la région d'où viennent une grande majorité de descendants de Mozambicains à La Réunion".



L'association L.O.A (Leaders of Africa) fondée par le groupe KOZ KAF sous la présidence de l'écrivain Mickaël Joron, l'association MAKOI (représentante des descendants de l'ethnie Makoi sur l'île) et l'association Kafpab (association des femmes afro-descendantes de la Réunion) ont ainsi travaillé ensemble pour effectuer des levées de fonds et des envois de vêtements.