A la Une . Les assistants d’éducation peuvent désormais prétendre à un CDI

Un décret applicable à compter de ce jeudi permet la CDIsation des assistants d’éducation, sous conditions. Par SF - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 07:31





Les assistants d'éducation pouvaient exercer sous contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable 6 ans.



Le décret, applicable à compter de ce jeudi 1er septembre 2022, stipule que : “lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, ce contrat est à durée indéterminée”.



Cet accès à un emploi pérenne des AED de l’île seront conclus par la rectrice de l’Académie.



Pour le SNALC, qui les accompagne, “c’est révolutionnaire. Nous allons assister aux premières vagues de CDIsation des assistants d’éducation partout en France. Cela devient un métier à part entière pour ceux qui le souhaitent”, mais le Syndicat des personnels de l'Éducation nationale reste prudent quant aux conditions de recrutement.



