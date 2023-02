Les assises du sport à Saint-Pierre

Les Assises du sport saint-pierrois ont pour objet de réunir les dirigeants d’associations ou clubs sportifs de la ville de Saint-Pierre, les collectivite?s territoriales, les licenciés et trois athlètes de haut niveau, afin de réfléchir collectivement aux besoins des licenciés et des équipes d’encadrement. Elles constituent une opportunite? pour les acteurs saint-pierrois d’imaginer la pratique sportive de demain, au regard des multiples enjeux que constituent le sport pour notre ville.Les assises du sport se dérouleront les 10 et 11 mars au Kerveguen. Elles sont ouvertes à tous mais les inscriptions sont obligatoires, les places étant limitées.Les Assises du sport seront animées par des sportifs de hauts niveaux dont la diversite? d’activite?s et de parcours permettra d’aborder de manière approfondie 3 grandes thématiques :“Performance & Niveau d’exigence”, par Muriel Hurtis“ L’expatriation de l’athlète de haut niveau”, par Jackson Richardson“Gestion du collectif et mental”, par Olivier KrumbholzMuriel Hurtiz, ancienne sprinteuse sur 100 et 200 mètres, a été plusieurs fois championne d'Europe et médaillée aux championnats du monde ainsi qu'aux Jeux Olympiques.Jackson Richardson, handballeur émérite, double champion du monde en 1995 et 2001, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 1992, a été sacré meilleur joueur de la planète en 1995.Olivier Krumbholz est ancien handballeur international mais surtout entraîneur de l'équipe de France féminine de handball double championne du monde en 2003 et 2017 et championne olympique en 2021.