Les arts du cirque se font une place à La Réunion

Du 8 au 18 octobre, le quartier de Barrage à la Saline-les-hauts a vécu au rythme du cirque. Le grand chapiteau rouge installé sur le stade, a acceuilli spectacles gratuits et ateliers. Une initiative du 4ème cirque en partenariat avec la ville et l’Europe.



Clown, jonglages, assiettes chinoises, trapèze, fil, acrobaties...23 enfants de 6 à 17 ans ont enchaîné les heures de répétitions pour être prêts pour la restitution devant un public "ému et émerveillé par la qualité de prestation des enfants, Yannick, Florian, Ulysse, Prune, Samuel et tous les autres ont des étoiles qui brillent dans les yeux", s’est réjoui Jean Thierry, le directeur artistique du cirque. "Les enfants sont enchantés et ne rêvent que d'une chose, continuer puisqu'il ont appris la persévérance, le courage, le respect".



Son objectif est de développer les arts du cirque et ses valeurs à La Réunion. "On est heureux de partager notre passion et on est là pour que le cirque se fasse une place à La Réunion et pour lui donner une identité".