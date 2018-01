Les artistes se relayent à l'hôpital au chevet Ophélie, trisomique et atteinte d'un cancer

La solidarité opère. Depuis jeudi dernier, les artistes se relayent au chevet d'Ophélie, 19 ans. Atteinte de trisomie depuis la naissance, la jeune femme a récemment appris être également touchée par un cancer.



C'est Aurélien Centon, le président de l'association P'tit Cœur, qui a lancé l'appel. "Au départ on pensait faire une grosse journée pour elle, mais comme après sa première chimiothérapie, elle s'est affaiblie, nous avons décidé de mettre ça en place en attendant", explique le jeune homme, ravi de voir que cette action lui fait du bien. "C'est une personne qui donne beaucoup de joie, ce sont des moments magnifiques", poursuit-il.



Après Yoann, c'était Kenaelle qui était à ses côtés ce lundi après-midi. La voix d'Ophélie s'est mêlée à celle douce et chaleureuse de Kenaelle pour son plus grand plaisir. Avant elle, Marylou, Ornelle et Zahir se sont notamment mobilisés pour redonner le sourire à la jeune femme, passionnée de musique. Au total, 12 artistes ont fait le déplacement.



Aurélien Centon compte également sur leur présence pour une journée en l'honneur d'Ophélie organisée au mois de mars "afin de l'encourager à aller mieux".