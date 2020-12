Les artistes Réunionnais vous adressent leurs vœux pour 2021

Dès demain, on va pourvoir enfin tourner le dos à cette année 2020, marquée par les mauvaises nouvelles et les catastrophes. On ne l’oubliera pas de sitôt la pandémie qui nous touche encore aujourd’hui mais un nouvel élan d’espoir s’offre à nous pour la nouvelle année.Artistes, sportifs, musiciens, Réunionnais d’ici et de la Métropole, se joignent à toute l’équipe de Passions Réunion pour vous adresser leurs meilleurs vœux pour 2021.Essayons de mettre un peu de rire, de tendresse, de rêve dans nos vies même quand cela ne va pas. Souhaitons la réouverture des lieux de culture et d’échange avec les autres. Bonne année à tous !