Communiqué Les artisans fleuristes de La Réunion lancent une plateforme en ligne





Fleuristesdelareunion.re est "ouvert à tous les artisans fleuristes de la Réunion, ayant pour volonté de mettre en avant les produits issus de l'horticulture de notre île". Une plateforme en ligne a été créée pour aider la filière horticole paralysée par le coronavirus. F leuristesdelareunion.re référence les fleuristes locaux et les offres qu'ils proposent à leurs clients en cette période difficile.Commerces fermés et marchés forains désormais réservés aux producteurs de fruits, légumes et produits alimentaires, ont laissé peu de marge de manoeuvre aux fleuristes d'écouler leur production.La création d'une plateforme et d'un service de livraison devraient ainsi permettre de relancer l'activité des fleuristes."Son principe est assez simple : les clients peuvent consulter les offres de bouquets, compositions ou plantes, qui sont présentées en fonction des secteurs où le fleuriste peut livrer. Lorsque le client choisit une offre, il doit remplir un formulaire avec quelques informations importantes. Cette fiche est envoyée directement sur l'adresse mail du professionnel choisi afin qu'il recontacte ce client pour lui proposer un créneau de livraison en fonction de la disponibilité des fleurs et de ses possibilités de livraison", détaille Emmanuelle Sablé à l'initiative de la plateforme.Fleuristesdelareunion.re est "ouvert à tous les artisans fleuristes de la Réunion, ayant pour volonté de mettre en avant les produits issus de l'horticulture de notre île".







