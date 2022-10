A la Une . Les arrivées à La Réunion sont moins nombreuses sur la dernière décennie

L'INSEE a dévoilé une étude sur la répartition de la population de La Réunion et révèle que les arrivées sur notre île sont moins nombreuses sur la dernière décennie, qu'il s'agisse de natifs de La Réunion, de l'Hexagone ou de la zone océan Indien. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 16:37





L'étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques se penche sur la répartition de la population à La Réunion entre les natifs de l'île, de l'Hexagone et de l'océan Indien. Elle montre une baisse des personnes originaires de La Réunion qui vivent dans le département sur les 30 dernières années Mais les données révèlent aussi que les Réunionnais, Français de l'Hexagone et personnes de l'océan Indien sont moins nombreux à s'installer à La Réunion sur la dernière décennie étudiée (de 2008 à 2018).

Le solde d'arrivées et de départs de natifs de La Réunion avec l'Hexagone est négatif (-2.800 personnes environ). Cela veut dire que les personnes nées sur l'île ont plus souvent quitté le département que ne sont revenues s'y installer durant ces 10 dernières années. Une évolution à la hausse entre les périodes 1999-2008 et 2008-2018 (-30%).



Le solde est positif pour les Français de l'Hexagone mais a aussi fortement diminué (environ -15%) entre les deux dernières décennies. Pareil pour les personnes nées à Mayotte ou dans les pays proches (-15%).



L'installation de personnes qui ne sont pas nées à La Réunion est donc en baisse sur notre île, ce qui va à l'encontre d'une théorie de "remplacement". Une autre question est toutefois soulevée, celle du déséquilibre grandissant entre les personnes nées à La Réunion qui la quittent et ceux qui y reviennent.

L'INSEE explique notamment que parmi les arrivants natifs de l'Hexagone, certains peuvent appartenir à une famille originaire de l'île, avec au moins un ascendant - parent ou grand-parent - né à La Réunion. "Ainsi, au début de la décennie 2010, c'était le cas de 25% des natifs de l'Hexagone arrivant à La Réunion", précise l'Institut national de la statistique et des études économiques.