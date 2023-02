A la Une . Les arnaques au Compte personnel de formation touchent également La Réunion

Des arnaqueurs au compte CPF œuvrent sur La Réunion au travers d’appels ou SMS. Ces derniers vous contactent en affirmant que vous devez utiliser rapidement les points de votre compte personnel de formation (CPF) avant leur expiration. L’objectif est de vous soutirer des informations personnelles afin de vous inscrire à une formation à votre insu et récupérer les sommes qui vous sont allouées. Une pratique interdite. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 10:23

La technique est simple : un appel affichant une provenance de métropole vous contacte pour vous parler de votre compte CPF, les points accumulés sur votre fiche de salaire afin de financer une formation. La personne au bout du fil se présente comme appartenant à la plateforme "Mon compte formation" et explique qu’une modification de ce dispositif est en cours. Elle ajoute qu’il est urgent d’utiliser vos points accumulés avant qu’ils ne soient annulés.



L’objectif de cette arnaque est de vous soutirer des informations comme vos coordonnées (mail, adresse) ou votre numéro de sécurité sociale. Une fois ces informations récupérées, les escrocs peuvent vous inscrire avec ou sans votre consentement à une formation factice ou frauduleuse. Dans certains cas, ils connaissent déjà ces informations et vous ont déjà inscrit. Ils récupèrent les crédits disponibles.



Une pratique évidemment illégale puisque depuis le 11 janvier 2023, le démarchage commercial des titulaires d’un compte personnel de formation est interdit.

Comment repérer cette arnaque ?



Cette escroquerie est bien connue en métropole comme en Outre-mer. La Réunion est touchée, même si elle n’est pas spécifiquement visée. Le site du service public possède d’ailleurs



La préfecture de La Réunion rappelle en premier lieu qu'aucune administration ne demandera d'informations personnelles (adresse électronique ou postale, informations bancaires, etc.) par appels ou SMS. Si l’interlocuteur vous demande une de ces informations, il faut mettre un terme à la conversation.



Concernant les numéros d'appel utilisés, le Gouvernement en a limité la liste, notamment en interdisant l'emploi du 06 et 07. Ainsi, ces appels peuvent débuter par 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 et 0949 depuis la France métropolitaine. Depuis les Outre-mer, ces numéros commencent par 09475 (Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy), 09476 (Guyane), 09477 (Martinique), 09478 et 09479 (La Réunion, Mayotte).



À partir du 1er mars 2023, un décret limitera les jours, horaires et fréquences pour lesquels le démarchage téléphonique est autorisé. Ainsi, le démarchage téléphonique des consommateurs sera autorisé du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il sera, en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés.



Que faire si vous avez victime d’une arnaque ?



S’ils obtiennent parfois les informations directement de leurs victimes, il est possible que ces escrocs parviennent à leurs fins sans que personne ne le remarque. Une victime peut avoir été inscrite à une formation à son insu ou bien ne plus pouvoir se connecter à son compte, car les identifiants ont été changés.



Il faut alors immédiatement changer de mot de passe et aller consulter les informations disponibles sur votre compte formation. Ensuite, il faut conserver les preuves et contacter



