Courrier des lecteurs Les arbres de Casabona aujourd'hui, et demain?

Par Un habitant de Casabona - Publié le Lundi 22 Février 2021

Depuis quelques semaines, et particulièrement depuis la coupe sauvage des arbres ordonnée vendredi soir par le Maire de Saint Pierre beaucoup de riverains ont pris conscience que la quiétude de leur quartier semblait avoir peu de valeur pour les personnes en charge de la gestion de la Cité.



À Saint Pierre, il est donc possible que votre quartier soit la victime collatérale d'un aménagement urbain qui laisse perplexe : pourquoi créer un nouvel espace commercial à l'endroit le plus embouteillé de Saint Pierre? Était-ce le seul endroit possible?



Les impacts seront multiples : un espace vert démembré, le centre névralgique de la vie d'un quartier détruit, un surcroît de circulation rendant cette rue bruyante pour les riverains et moins sûre pour les nombreux usagers du stade.



Le parcours de santé était dangereux? Possible, car il était laissé à l'abandon depuis de nombreuses années. Bizarrement nous avions pu observer un regain d'attention de la part des équipes des espaces verts, malheureusement justes avant d'y envoyer les pelleteuses... Même au plus fort de l'épidémie de dengue de l'été 2020 nous n'avions pas vu mieux autant d'intérêt de la part de la mairie pour cet espace pourtant très fréquenté.



La crèche ne veut pas de cette route, la piscine n'en a jamais eu besoin, le Centre de Gestion doit rire jaune de servir d'alibi.



Et puis sérieusement, cette petite route est censée à elle seule résoudre les problèmes de circulation déjà existants du boulevard Bank et empirés par la création d'un espace commercial de cette taille? C'est évident que non, par contre sur le papier cette nouvelle voie semble nécessaire à l'ouverture du centre commercial, peut-être juste pour le doter d'un deuxième accès secours, ou une autre obligation réglementaire?



Mais du coup, quelle est la finalité de ce projet? L'intérêt général ou juste rendre viable le projet d'un investisseur privé? Et ce coût, comment est-ce possible : plus d'un million d'Euros d'argent public pour quelques dizaines de mètres de route (pas sûr que le linéaire de la NRL soit aussi coûteux).



Comme il a pu le rappeler à la radio, le maire de Saint Pierre a le pouvoir de décider et d'agir, et il ne s'en prive pas. Sans aucun débat, sans aucune concertation, car non les habitants du quartier de Casabona n'ont pas été consultés au sujet de cette nouvelle route.



Toute la journée des militants rejoints par nous autres, riverains de Casabona, ont planté des arbres. Certains sont venus avec leurs enfants choqués par les images de l'intervention brutale du Maire et de ses hommes de main vendredi soir. Nous avons dû expliquer à nos enfants que la fonction de maire devait être respectée, mais que l'exercice du pouvoir devait aussi être respectable.

Nous leur avons également dit que lorsqu'un maire s'égare, les citoyens ont également le droit d'agir. Et c'est avec l'énergie et la conviction de réaliser une tâche juste et nécessaire que nos enfants ont planté des arbres toute la journée dans le parc de Casabona.



Vendredi soir le Maire de Saint Pierre pensait sans doute sacrifier des arbres et démontrer son autorité. Je pense au contraire qu'il aura planté des graines, dans la terre de Casabona et dans les consciences de ses habitants.