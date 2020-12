A la Une .. Les appels à manifester ce soir se multiplient : Après Le Port, au tour du Chaudron

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 11:43 | Lu 2101 fois

Après l'appel à se rassembler pacifiquement et dans la bonne humeur des Portois ce soir, à partir de minuit et demie au rond-point Titan, c'est au tour des Dionysiens de lancer un appel au rassemblement, à la même heure, au mail du Chaudron, "dans la joie et la bonne humeur".



Que va faire le Préfet ? Laisser faire et perdre la face ou envoyer les forces de l'ordre, avec tous les risques que cela comporte ? Réponse cette nuit.



Dans l'après-midi, un défilé aurait aussi été organisé au Piton Saint-Leu, selon la page Facebook de Thierry Robert.





Pierrot Dupuy

