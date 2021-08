A la Une . Les antivax mobilisés ce lundi devant trois lycées de l'île

Les antivax remettent le couvert ce lundi. Répondant à l'appel du collectif des enseignants 974 et de l'association Parents 974 Mobilisation, des militants comptent se rassembler à partir de 7h devant les trois premiers lycées retenus pour le lancement cette semaine de la campagne de vaccination dans les établissements scolaires, à savoir les lycées Leconte de Lisle à St-Denis, le lycée Lepervanche au Port et le lycée Roland-Garros au Tampon. Par NP - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 06:49

Les membres de ces collectifs contestent fermement des mesures qu'ils jugent excessifs "et dangereuses pour la santé des plus jeunes". Ils appellent les autres parents d'élèves à se mobiliser au cours d'une action "école/établissement vide".



Pour rappel, ces centres de vaccination organisés au sein de ces trois établissements favorisera la vaccination des élèves qui le souhaitent et avec l'autorisation des parents pour les moins de 12 ans.





