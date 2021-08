La grande Une Les antivax de St-André convoqués au tribunal le 30 août

Les deux hommes qui ont investi le centre de vaccination de Saint-André dimanche dernier et protesté contre les effets secondaires du vaccin ont été présentés au parquet de Saint-Denis. Ils seront jugés le 30 août prochain et sont placés sous contrôle judiciaire en attendant. Par NP - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 15:44





Placés en garde à vue le jour même des faits, les deux mis en cause - l'un est psychologue et l'autre officie dans une maison adulte relais - ont été déférés ce mardi après-midi devant la procureure de permanence au palais de justice de Champ-Fleuri.



Cette dernière leur a délivré une convocation pour comparaitre devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 30 août prochain. En attendant, les deux individus ont été placés sous contrôle judiciaire.

Ce dimanche 8 août vers midi, des habitants de Saint-André se sont rendus au centre de vaccination situé en centre-ville pour exprimer leur désaccord avec la politique de vaccination. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux rend compte d'une partie de leur intervention. Il leur est reproché d'avoir pris à partie la directrice du centre. Placés en garde à vue le jour même des faits, les deux mis en cause - l'un est psychologue et l'autre officie dans une maison adulte relais - ont été déférés ce mardi après-midi devant la procureure de permanence au palais de justice de Champ-Fleuri.Cette dernière leur a délivré une convocation pour comparaitre devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 30 août prochain. En attendant, les deux individus ont été placés sous contrôle judiciaire.