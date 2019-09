La grande Une Les annonces illégales de vente d'animaux prospèrent. Silence de la DAAF et la DIECCTE

"Echange chien contre playstation". Les annonces de ce type foisonnent sur les réseaux sociaux. Sur des groupes Facebook publics comme privés ("Chasseurs du 974", "bisness chien chasse" "Star Moloss 974-American Bully", "Jack Russell 974", "Chien de race pour la chasse"...) ou encore sur le site d'annonces Leboncoin, des internautes échangent ou vendent des êtres vivants comme des objets. Un moyen d’arrondir les fins de mois qui constitue un juteux trafic, la pratique étant interdite lorsqu'elle ne respecte pas le cadre règlementaire.

Des règles strictes, mais bafouées



Depuis le 1 er janvier 2016, les règles concernant la vente d’animaux ont été renforcées pour garantir leur santé, leur bien-être et assurer une traçabilité.



Depuis, seuls les éleveurs et les établissements de vente (animaleries, etc.) sont autorisés à vendre chiens et cha ts. Est considérée comme un éleveur toute personne vendant au moins un animal issu d’une femelle reproductrice lui appartenant. Ainsi, dérogations mises à part*, les vendeurs doivent obligatoirement posséder un numéro de Siren, c’est-à-dire qu’ils doivent être déclarés à la chambre d’agriculture. Ce n’est souvent pas le cas.



Ensuite, le numéro d’identification (ou celui de la mère), l’âge et le nombre d’animaux de la portée doivent être précisés sur l’annonce. Et l’animal doit être livré avec une attestation de cession, une carte d’identification, et un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal, entre autres. Bien loin des mentions "sans papier" qui figurent sur certaines annonces que nous avons pu consulter.



Conscients de l'illégalité de leurs publications, certains utilisateurs la font passer pour une annonce de don (il est possible de donner des chats ou chiens à condition qu'ils soient âgés d'au moins 8 semaines et identifiés, même s'il est conseillé d'attendre 3 mois). Puis réclament le versement d'une somme d'argent uniquement lors de la prise de contact d'un internaute.

De lourdes amendes mais des contrôles qui se font attendre



En cas de non respect de ces obligations, les contrevenants s'exposent à une amende de 7500 euros en cas d'absence de numéro Siren, et de 750 euros en cas de non-respect des mentions obligatoires sur les annonces.



"Ces obligations s’inscrivent plus largement dans la lutte contre l’abandon", indiquait le ministère de l’agriculture au moment de l’entrée en vigueur de ces règles plus strictes. Elles étaient censées "permettre d’encadrer la cession des animaux (via des petites annonces gratuites) et ainsi de lutter contre les dérives telles que les achats "coup de coeur" sur Internet ou la production d'animaux par des particuliers ne disposant pas des compétences requises ; ces facteurs conduisant malheureusement souvent à l’abandon des animaux par des maîtres mal informés". Toutefois, en l’absence de contrôle à La Réunion, leur efficacité semble proche du néant.



Des membres particulièrement actifs



Pour les militants de la cause animale, ce marché noir est un véritable scandale. "Souvent ça me met en colère, parfois ça me donne envie de pleurer tant certaines annonces sont insoutenables" , nous confie une bénévole réunionnaise.



"Ils savent que c’est illégal, les annonces sont parfois floues, les groupes ferment et rouvrent sous un autre nom, les vendeurs utilisent des pseudos". Comble de l'ironie, sur un groupe, un administrateur reproche au milieu de la protection animale de signaler les annonces et de se croire "au-dessus des lois".

Certains vendeurs, très actifs, ont plusieurs comptes pour multiplier leurs chances de se faire de l'argent sur le dos des animaux. L'un d'entre eux a été repéré sur une quarantaine de groupes. Certains iraient même jusqu’à récupérer des chiens signalés perdus ou errants sur des groupes d’entraide pour les revendre par la suite.



"Tout cela alimente l’errance animale car ces animaux ne sont pas stérilisés", poursuit la bénévole. "Chacun fait faire des chiots, et certains se retrouvent dans la rue avant de finir en fourrière ou écrasés" . "C'est souvent de l'élevage marron de molosses. Quand l''éleveur' se débarrasse de ceux qu'il n'a pas vendu, ça entraîne une "molossification" des chiens errants", souligne un autre militant, ces chiens étant amenés à se reproduire. Et donc un danger supplémentaire.



Des animaux détenus dans des conditions déplorables



À cela s'ajoutent les conditions déplorables dans lesquelles sont souvent détenus les animaux (en cage, attachés à une courte corde, cloisonnés dans un endroit souillé…). Des mauvais traitements punis par la loi d’une amende d e 750 euros (en cas de maltraitance, les peines vont jusqu'à 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende). R appelons au passage que l’animal est officiellement reconnu par le Code civil comme "un être vivant doué de sensibilité" et non plus comme un "bien meuble" depuis 2015.

Les autorités pointées du doigt



À noter que lors de leur récente rencontre avec le milieu associatif , les services de l'Etat ont annoncé qu'une politique de lutte contre la maltraitance animale était en cours d’étude. indiquait la préfecture de La Réunion, qui envisage de désigner un service de l’État comme "référent unique" de cette lutte. Les militants de la cause animale, eux, réclament depuis longtemps l’instauration d’une véritable brigade d’intervention. "L’objectif est de renforcer la réponse aux constats d’existence de mauvais traitements sur des animaux, notamment chez des particuliers, d’abandon volontaire ou d’actes pouvant s’y rattacher",

Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, les signalements faits auprès de leurs services aboutissement rarement, a lors que les autorités ont tous les moyens d'identifier les auteurs. Contactées sur le sujet, ni la DAAF (compétente en matière de "services vétérinaires") n i la DIECCTE (en charge de la répression des fraudes) n'ont donné suite à nos questions.





* sont exemptés de cette obligation les personnes qui vendent une seule portée par an et par foyer fiscal de chats ou de chiens de race, inscrits au livre généalogique des origines (LOF ou LOOF) et disposant d'un numéro de portée (SCC ou LOOF).