Politique Les annonces de Sébastien Lecornu sur le pouvoir d'achat

Le ministre des Outre-Mer s'est exprimé suite à un déjeuner de travail sur le pouvoir d'achat avec les acteurs de la distribution, de l'importation et du fret maritime. Par GD - BS - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 13:56

Sébastien Lecornu s'est entretenu avec les acteurs de la grande distribution mais aussi du fret maritime et aérien. Le ministre des Outre-mer a expliqué avoir travaillé sur 3 axes pour améliorer le pouvoir d'achat, notamment en limitant les prix.



Une charte pour le pouvoir d'achat



Le représentant du gouvernement a expliqué qu'il s'agissait d'un des axes les plus importants de sa visite : "C'est un sujet important sur lequel le président a demandé des résultats : la question de la vie chère et de la transparence des prix."



Il a précisé avoir signé une charte qui n'est "que le début de ce qu'on veut faire pour La Réunion". Il a notamment rappelé que le pouvoir d'achat évoquait plusieurs axes de travail au niveau de l'emploi, des revenus, des logements, et a insisté sur la question du prix affiché dans les supermarchés et les marchés forains.



Stabiliser les importations



"Un enjeu fort dans cette période post-covid est de fiabiliser le système de fret aérien et maritime", explique Sébastien Lecornu qui ajoute : "Le gouvernement a apporté un soutien important aux compagnies aériennes et maritimes."



"Nous voulons une régularité dans le transport du fret. Cela peut avoir un impact important sur les prix. Le covid a beaucoup désorganisé les armateurs", a-t-il rappelé.



Le ministre des Outre-mer a précisé avoir rencontré les dirigeants de CMA/CGM autour de la question des engagements sur la régularité du transport maritime et sur les prix. "Des prix qui augmentent trop sur le fret sont répercutés sur les consommateurs", a-t-il déploré.



Revoir l'octroi de mer



"Nous réfléchissons à l'octroi de mer de demain. Les années 2022 à 2024 vont nous amener à réfléchir à quels taux, quelles transparences, quelles méthodologies pour l'appliquer", a déclaré Sébastien Lecornu.



Le ministre des Outre-Mer a précisé : "Il n'est pas question de l'enlever. Il est important pour les collectivités et pour les mairies."



Le Bouclier Qualité Prix



"Un troisième enjeu est de continuer à travailler sur les prix affichés", a-t-il affirmé. "Nous allons porter une grande attention aux prix des tomates et de l'ail après le passage de Batsirai."



"Le Bouclier Qualité Prix est une initiative de La Réunion. Le dispositif est naissant. Ce ne sont pas des produits de seconde main. Un effort très important est fait pour garantir une qualité irréprochable. Les discussions vont redémarrer pour 2022", a-t-il ajouté.





