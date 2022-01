A la Une . Les annonces de Blanquer pour sortir de la crise

Le ministre de l’Éducation a fait plusieurs annonces suite à sa réunion avec plusieurs organisations syndicales. Faisant face à un mouvement de grève massif, Jean-Michel Blanquer a annoncé le recrutement de contractuels et la distribution de masques FFP2. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 14 Janvier 2022 à 07:35

Face à un mouvement de grève bien plus important que prévu hier, Jean-Michel Blanquer a été obligé de réagir vite afin de calmer la situation. Les enseignants dénonçaient les changements du protocole sanitaire et demandaient plus de protection contre le Covid-19.



Selon le ministère, 38,5% des enseignants étaient en grève. Un chiffre contesté par SNUipp, premier syndicat du primaire, qui affirme que 75% des enseignants étaient grévistes.



En fin de journée, le ministre de l’Éducation a rencontré plusieurs organisations syndicales. Jean-Michel Blanquer leur a annoncé la livraison de 5 millions de masques FFP2 à partir de la semaine prochaine. Des masques chirurgicaux seront également distribués pour les personnels de l’éducation.



3.300 contractuels



Pour faire face au besoin, le ministre a annoncé le recrutement de 3300 contractuels supplémentaires. Pour cela, il évoque le recours aux listes complémentaires des personnes inscrites aux concours.



Il a également évoqué le recrutement d’assistants d’éducation et de personnels d’appui administratif. Le nombre de postes créés sera annoncé ultérieurement.



Jean-Michel Blanquer a également indiqué que les épreuves d’enseignement de spécialités du bac, prévues en mars, peuvent être reportées en juin. Les évaluations de classes de CP, prévues en janvier, vont également être reportées.



Les syndicats se sont dits satisfaits de ces annonces, tout en prévenant qu’ils vont "juger sur pièce".



