Les annonces d'Emmanuel Macron

C'est en duplex de Nouméa, dans les JT de 13h de TF1 et France 2, que le président de la République fait le point sur le travail réalisé par le gouvernement durant ce qu'il avait appelé les "100 jours d'apaisement".



Toujours pas de majorité présidentielle à l'Assemblée



Le président a remanié son gouvernement mais n'a pas réussi à séduire les élus des autres partis pour agrandir sa majorité présidentielle.



"Je ne crois pas aux coalitions mais c'est aussi vrai qu'il n'y a pas eu la formalisation de groupes présidentiels proches du gouvernement", concède Emmanuel Macron.



Mais le président se rassure car de l'autre côté de l'hémicycle, les motions de censure n'ont pas non plus obtenu la majorité. "Il n'y a pas de majorité de rechange. Mais il y a eu des majorités d'échange qui ont permis le vote de nombreux textes. Nous avons voté plus de textes que lors du dernier mandat à la même période", assure le président de la République.



Plus de soutien dans les écoles



Emmanuel Macron annonce d'importants changements dans la prise en charge des élèves et notamment ceux dans les quartiers les plus difficiles.



Une entrée dans le système scolaire dès deux ans est prévue dans les secteurs où les élèves ont le plus de difficultés. Le système d'orientation en 6ème et en 5ème sera modifié. Il prévoit une refonte du Baccalauréat mais aussi un fonctionnement différent de Parcoursup pour que les jeunes ne se retrouvent plus "face à un ordinateur" lors de leur choix d'avenir.



Le président de la République affirme que "tous les enseignants seront mieux payés" et que des offres supplémentaires dans le périscolaires seront déployées.



Pouvoir d'achat



"Le gouvernement continuera à accompagner les ménages les plus modestes pour ce déplacement", déclare Emmanuel Macron, "mais des hausses sont passées."



"Nous avons absorbé les hausses des impôts étrangers. Le gouvernement a dépensé 40 millions d'euros. Et nous le paierons tous via la dette", précise le président. "Nous allons donc remettre nos centrales en marche et nous allons passer une résolution pour revoir les prix du marché parce que la France était pénalisée", annonce-t-il.