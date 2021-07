La grande Une Les annonces d'Emmanuel Macron

Le président de la République s'exprime face à la Nation au sujet de la crise Covid. L'état d'urgence sanitaire et le couvre-feu seront instaurés à La Réunion (et en Martinique) dès ce mardi. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 12 Juillet 2021 à 21:49

"La situation est pour l'instant, mais si nous agissons pas dès maintenant, l'épidémie provoquera des hospitalisations", lance Emmanuel Macron. "Nous avons un atout maître, le vaccin. Il divise par 12 la contagiosité du variant Delta", rappelle-t-il.



Outre-Mer :



Couvre-feu et état d'urgence sanitaire pour La Réunion et la Martinique dès ce mardi.



Vaccination obligatoire pour :



D'ici le 15 septembre, tous les personnels des hôpitaux, cliniques, maisons de retraites et personnes en situation de handicap ainsi que tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile devront être vaccinés.



Vaccination pour les jeunes :



Des opérations de vaccination auront lieu à la rentrée dans les lycées et les collèges.



Vaccination pas obligatoire mais "poussée" par un pass sanitaire étendu



Emmanuel Macron a donc expliqué que le pass sanitaire sera étendu dès le 21 juillet à tous les espaces de culture qui rassemblent plus de 50 personnes.



Il sera étendu en août aux cafés, restaurants, centres commerciaux, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux établissements médico-sociaux, ainsi qu'aux voyages en avion, en train et en car pour les trajets de longues distances.



Le test PCR deviendra aussi payant en octobre pour "pousser à se faire vacciner plutôt que de multiplier les tests PCR".





Le point économique



Emmanuel Macron salue la bonne santé de l'économie française malgré la crise avec 6% de croissance en 2021 et que la France est le plus le plus attractif depuis maintenant 2 ans. Il ajoute que 187.000 emplois ont été créés depuis le début de l'année. Le pays a aussi enregistré un record de créations de CDI depuis le début de l'année.







