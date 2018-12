A la Une .. Les annonces d'Emmanuel Macron n'emballent pas les syndicats de retraités Les syndicats de retraités attendaient beaucoup plus d'Emmanuel Macron hier soir lors de son allocution. Concernant les retraites, le chef de l'Etat a notamment annoncé l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 euros et la création d'une tranche intermédiaire de CSG à 6,6% pour près de la moitié des retraités qui paient actuellement le taux plein. Pas suffisant pour les organisations locales, qui estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas répondu aux préoccupations des retraités réunionnais.

Eric Marguerite (FO)

"Sur les retraites, je pense que beaucoup de Réunionnais sont en dehors de ces mesures. Le problème doit être traité de manière spécifique à La Réunion où la très grande majorité des retraités vivent avec une pension inférieure à la métropole. Emmanuel Macron n'a pas répondu aux préoccupations notamment sur la question de la revalorisation.

Concernant l'annulation de la hausse de la CSG pour ceux qui touchent moins de 2 000 euros de retraites, ont ne peut être que satisfait qu'il soit revenu avec de meilleures dispositions. Mais en même temps, de nombreux Réunionnais ne sont pas concernés car ils touchent des retraites extrêmement faibles.

Sur l'augmentation du minimum vieillesse, rien de nouveau car beaucoup de Réunionnais touchent ce minimum vieillesse. Au vu de la cherté de la vie sur notre territoire, La Réunion doit être traitée de manière spécifique, cela doit être une priorité pour le gouvernement."

Marie-Hélène Maillot (CFDT) "La seule annonce positive d'Emmanuel Macron concerne la suppression de la CSG pour ceux qui touchent moins de 2 000 euros et encore, il ne précise pas si c'est 2 000 euros par foyer fiscal ou par personne…On est toujours dans le flou.

De plus, Emmanuel Macron n'a pas annoncé de revalorisation des pensions, les retraites ne progresseront que 0,3% l'an prochain: ce n'est pas suffisant pour rattraper la cherté de la vie. Il n'y a absolument rien de positif.

Sur augmentation l'augmentation du minimum retraite, c'était déjà prévu. Il est venu calmer le jeu, les retraités n'ont rien à attendre, on a l'impression de ne pas exister." NP





