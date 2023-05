Les annonces d’Elisabeth Borne sur le logement

Après un petit-déjeuner avec le groupe de dialogue interreligieux de La Réunion, Elisabeth Borne a commencé ce vendredi sa visite dans le sud.



C'est dans la Maison des projets, inaugurée en février dernier, que ministres et élus ont échangé sur les politiques publiques en matière de logement. "Le programme très ambitieux" de rénovation du centre-ville de Saint-Pierre dans le cadre du programme Action Coeur de Ville lui a aussi été présenté.



Ce mardi, les élus de la CIVIS s'étaient justement réunis en conférence intercommunale du logement. Déficit de production, accession, logements inadaptés aux besoins des ménages, aspect qualitatif de l’habitat, durabilité... autant de problématiques abordées par les bailleurs sociaux et les élus sudistes. La Première ministre a ainsi d'abord rappelé que le comité créé le mois dernier sous l'égide du préfet travaille pour relancer la construction de logements sociaux.



Mais selon la dernière synthèse de la fondation Abbé Pierre, près de 4 Réunionnais sur 10 sont touchés par la crise du logement. 75.000 personnes souffrent de mal-logement, les femmes étant la population la plus exposée à la précarité économique et sociale.



Bien vieillir... chez soi



Face à ce constat, de timides annonces sur l’amélioration de l’habitat ont été faites. En avril dernier, Elisabeth Borne avait déjà annoncé un accompagnement personnalisé des Français pour la rénovation thermique de leurs logements. Ce vendredi à Saint-Pierre, la Première ministre a évoqué un accompagnement à hauteur de 50% du taux de subvention pris en charge par l'Agence nationale de l'Habitat. "Cela permettra aux propriétaires de rénover leur logement et de proposer une offre supplémentaire en centre-ville".



L'aide à la rénovation des copropriétés va également être ouverte aux Outre-mer et comme annoncé hier, il y aura un "dézonage" du crédit d'impôt pour la réhabilitation du parc ancien de logements sociaux.



"Pour permettre aux personnes âgées de bien vieillir chez elle", la Première ministre a enfin annoncé la mise en place en janvier prochain de la Prime Adapt' permettant d'adapter les logements des personnes âgées à leurs nouveaux besoins causés par le vieillissement. .