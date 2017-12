Courrier des lecteurs Les animaux et les pétards

Si vous aimez vos animaux enfermez les le 31 décembre.



Déjà au moment de Noël de très nombreux chiens ont été écrasés sur nos routes.



Les associations de protection animale n'ont de cesse de répéter qu'il faut mettre vos animaux en sécurité, avec l'ouïe sept fois supérieure à l'homme le moindre pétard est une véritable détonation aux oreilles de votre chien. Affolé il va chercher à s'échapper, sautera même des barrières et clôtures qu'il n'a jamais franchies avant.



Vous aimez votre chien, alors mettez-le à l'abri, dans une pièce de la maison, dans un cellier ou un garage, ou bien rester avec lui à la maison, sinon il risque de faire partie des très nombreux chiens recherchés après les fêtes et qui très souvent sont retrouvés écrasés au bord de la route.



Nous souhaitons à tous une bonne année 2018.

Fabienne, bénévole SPA Réunion Lu 49 fois





Dans la même rubrique : < > Sauvegarder un service public de qualité en 2018 Dr Jekill et Mr Macron