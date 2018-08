Les analyses du sable des Roches Noires sont bonnes

Le TCO évoque également une prochaine opération de pré-calibrage du cordon dunaire littoral de la Ravine Saint-Gilles. L’opération décidée en concertation avec les services de la commune de Saint-Paul débutera le 20 août, après les vacances scolaires.



L’intervention préventive vise à remodeler le cordon dunaire entre le plan d’eau de la ravine et l’Océan. Le but est de rabaisser le niveau du cordon afin de permettre l’écoulement des eaux de la ravine à travers le cordon.



Pour rappel, la baignade est de nouveau autorisée aux Roches Noires depuis l’arrêté municipal du mercredi 25 juillet pris par la commune saint-pauloise. Un précédent arrêté interdisait la baignade, les activités nautiques et l’accès au site en raison du dragage du port depuis le 8 juin dernier.