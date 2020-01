Les amis du marin retrouvé noyé sont sans nouvelle de deux autres personnes

Ce sont ses collègues et amis marins qui ont fait la triste découverte ce matin dans la darse du Port ouest. Celui qu'on surnommait l'Américain s'est noyé dans des circonstances inétablies.Ce soir, les marins malgaches proches du défunt, tous employés comme manoeuvres par l'armateur Enez, rendent hommage à leur ami, dans la tradition malgache. "L'Américain" était âgé de 45 ans, c'était un homme joyeux, qui aimait danser, aussi la veillée funèbre se fait-elle au son de ses musiques favorites.Sous le choc de la disparition de leur camarade, les marins sont inquiets: sa compagne et l'ami du couple, qui les conduisait, sont introuvables. Ils sont nombreux à imaginer le pire: que la voiture ait sombré dans la darse, et que deux corps soient sous l'eau. Les marins ont demandé à Alain Djeutang, président des Amis des marins, de se faire leur porte-parole auprès des autorités, afin que des plongeurs vérifient leur terrible hypothèse.