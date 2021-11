A la Une . Les amis des deux parachutistes disparus annoncent l'arrêt des recherches

Une semaine après le saut en chute libre effectué par deux parachutistes désormais introuvables, la résignation gagne les rangs des personnes qui ont ratissé le terrain de long en large durant sept jours. Dans un message adressé hier soir aux internautes qui suivent la page "Disparition de nos 2 amis parachutistes", un ami des parachutistes annonce l'arrêt des recherches. Evidemment, cette décision est mûrie par la conviction que les deux disparus ont dû se poser dans un lieu très difficile d'accès. Les gendarmes devraient poursuivre leur recherches avec d'autres moyens plus poussés, annonce un autre membre de la page. Les bénévoles peuvent évidemment poursuivre leur exploration de la zone privilégiée mais sont invités à faire preuve de la plus grande prudence. Par LG - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 07:04





Le relief très escarpé rend l'exploration de la zone privilégiée très compliquée :

Les gendarmes devraient persévérer mais avec des moyens techniques plus poussés pour les secteurs les plus difficiles d'accès :