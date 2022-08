Les ambitions de Nathalie Bassire pour le "fonds vert"

Le communiqué :



Je prends acte de l’annonce samedi dernier de la Première Ministre, Madame Elisabeth BORNE, relative à la création d'un "fonds vert" de 1,5 milliards d'euros pour les collectivités locales destiné à réduire l’émission des Gaz à Effet de Serre et ainsi mieux lutter contre le changement climatique.



La Cheffe de Gouvernement suggère que ce fonds soit utilisé notamment pour la rénovation énergétique de certains bâtiments publics comme les écoles.



Lors d’une séance d’auditions à la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire - dont je suis la Secrétaire - en date du 20 juillet dernier relative aux enjeux de la sobriété énergétique, j’avais questionné sur la pertinence d’une politique de transition écologique axée sur la rénovation énergétique du parc de logement social, relativement ancien, notamment à La Réunion, ainsi que sur la généralisation des chauffe-eau solaires.



Je propose donc pour ma part que ce « fond vert » puisse également servir à mes deux propositions dans l’intérêt de notre île, de notre planète et de notre population.



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion