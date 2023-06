Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les ambassadeurs des TAAF du Collège Célimène Gaudieux Ce vendredi 9 juillet, s’est déroulée au collège Célimène GAUDIEUX à la Saline-les-Hauts une restitution des projets des classes labellisées “Classes TAAF” en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de la Préfète des TAAF, Florence JEANBLANC-RISLER, de la représentante de la rectrice, Delphine COLIN, du conseiller départemental, Jean-François NATIVEL, de la principale du collège Sophie BOURDIN, du principal adjoint, François FASQUEL, du personnel enseignant et des élèves de CM2 et de sixième. Il s’agit d’un projet incroyable et innovant qui reflète l’engagement de la Ville en faveur de l’éducation et du développement durable.

Ce dispositif novateur des “Classes TAAF” (Terres australes et antarctiques françaises) vise à créer un réseau de classes du premier et du second degré qui seront distinguées par un label pour leur démarche active, volontaire et approfondie de valorisation et d’apprentissage, en l’occurrence, sur notre territoire, concernant les missions et les ressources des TAAF. Cette labellisation répond aux besoins du milieu scolaire en permettant aux élèves et aux professeurs de développer de nouvelles thématiques et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques en lien avec les programmes officiels. Cela offre à nos jeunes une éducation plus riche et en phase avec les enjeux actuels. En juin 2022, cinq établissements ont été labellisés, dont deux collèges et trois lycées. “Je suis particulièrement heureux de souligner que notre projet est le seul construit en inter-degrés, réunissant une classe de CM2 de l’école Aliette Hortense et une classe de 6ème, soit 48 élèves. Cela démontre notre volonté de favoriser une transition fluide et cohérente entre les différents niveaux d’enseignement. Ce succès n’aurait pas été possible sans l’implication et le dévouement des enseignants. Une équipe pluridisciplinaire composée de professeurs de sciences de la vie et de la terre, d’arts, de lettres, d’histoire-géographie et d’écoles primaires a été spécialement formée pour accompagner les élèves dans cette aventure enrichissante qui fait prendre conscience de l’importance de préserver son environnement, les océans”, confie le Maire de la ville.

“Mieux connaître les Terres australes et antarctiques françaises”

Au cours de cette année, les classes labellisées ont participé à plusieurs sorties pédagogiques exceptionnelles. Ils ont pu visiter le Marion Dufresne, ce navire emblématique qui relie nos terres lointaines, et ainsi comprendre la logistique qui se cache derrière nos missions. Ils ont également rencontré les agents des TAAF à Kélonia, qui leur ont fait partager leur passion et leurs connaissances de notre territoire unique. De plus, nos élèves ont eu le privilège de rencontrer un botaniste spécialiste de la biodiversité des îles éparses au jardin des Mascarins, et d’échanger avec deux gendarmes qui ont effectué une mission de plusieurs semaines dans ces mêmes îles. Enfin, ils ont visité le muséum d’histoire naturelle de Saint-Denis, où ils ont pu approfondir leur connaissance sur la faune exceptionnelle des TAAF. Toutes ces visites ont donné naissance à des projets : quizz, cartes géantes à colorier, jeu de société, exposition, histoire… Même s’ils n’ont pas visité les îles des TAAF, celles-ci n’ont plus de secrets pour eux ! Ces visites et autres témoignages ont ouvert de nouvelles perspectives à nos jeunes et développé leur curiosité. Et c’est avec grand plaisir qu’ils nous parlent de ces terres lointaines : l’archipel des Glorieuses, l’archipel de Crozet et la Terre Adélie en Antarctique dans le cercle polaire… “Cette semaine, j’étais avec les élèves des écoles élémentaires pour les chorales académiques. C’est 347 élèves qui ont pu travailler, rêver et chanter avec des pointures de l’écriture et de la musique. J’étais aussi avec une cinquantaine d’enfants des clubs de football qui ont pu passer une après-midi avec des footballeurs et footballeuses professionnels. Sans compter les élèves de Bras-Canot et de Bellemène qui ont pu s’initier à la pratique du golf. Ces actions, que nous déployons plus généralement dans le cadre de notre plan éducatif global, permettent de révéler les talents des élèves, de créer des souvenirs indélébiles et de montrer que les rêves sont accessibles”, conclut le Maire de Saint-Paul avant de signer sur le mur du collège “Homme libre, toujours tu chériras la mer”.





