Les aidants numériques conseillent les Mafatais

Tout au long de la semaine, les familles mafataises qui accompagnent leurs enfants participant au programme “Athlécoles” ont accès à des ateliers numériques gratuits dispensés par les aidants numériques de la Ville. Ces ateliers ont permis d’aborder divers sujets tels que les échanges entre l’école et les parents, les démarches administratives sur des sites institutionnels tels que la CAF ou les impôts, ainsi que l’apprentissage des compétences telles que la numérisation et l’envoi de documents par e-mail.



L’élue déléguée Hélène ROUGEAU, en charge des affaires militaires, de la prévention de la délinquance et du développement de l’innovation numérique sur le territoire, était présente lors de ces sessions pour discuter de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.