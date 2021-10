Les agricultrices sont à l’honneur à l’Hermitage

La Ville de Saint-Paul soutient le monde de l’agriculture et plus particulièrement, l’agriculture au féminin avec son partenariat avec l’association féminine pour le développement agricole réunionnais (AFDAR).

Produits transformés, fruits et légumes, plantes aromatiques et compositions florales, c’est sous ces belles images hautes en couleurs qu’on vous laisse apprécier avec les yeux, la richesse des produits péi proposés par nos agricultrices qui sont venues avec le sourire.