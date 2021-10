Les agricultrices ont leur marché !

Ce mercredi 13 octobre, ne manquez pas la première édition du marché des agricultrices qui se déroulera au Mail de Rodrigues de 5h à 13h ! En partenariat avec l’association féminine pour le développement agricole réunionnais (AFDAR), la Ville de Saint-Paul soutient cette initiative qui valorise l’agriculture au féminin. Pour cette grande première qui vise à développer et à mettre en lumière la place des femmes dans l’agriculture, 30 exposantes seront réunies pour vous présenter leurs produits transformés, mais aussi leurs fruits et légumes de saison, leurs plantes aromatiques ainsi que leurs compositions florales! Alon bat’ un karé !Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, le port de masque est obligatoire et les gestes barrières devront être respectés. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire.