Les agriculteurs de l'Est livrent leurs cannes à Saint-Paul

Les agriculteurs de l'Est de La Réunion se rendent à la balance de Saint-Paul pour livrer leurs cannes. L'usine de Bois Rouge est fermée à cause d'un conflit social à Tereos. Les planteurs veulent faire peser leur marchandise avant qu'elle perde en richesse. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 10:50



Les agriculteurs du Nord et de l'Est de La Réunion sont en colère. Ils déplorent le conflit social à Tereos qui a pour conséquence l'arrêt du travail à l'usine de Bois Rouge. Les planteurs ne peuvent donc pas livrer leur canne et percevoir leur avance de 30 euros par tonne. En plus de cela, leur marchandise déjà coupée perd en richesse, ce qui se traduira par un manque à gagner.



Les planteurs ont donc décidé de livrer une partie de leurs cannes à Saint-Paul ce matin. Le convoi de tracteurs a provoqué des ralentissements à Saint-Denis, notamment durant un arrêt prolongé devant la préfecture. Les engins pourraient ensuite prendre la route vers Saint-Louis en direction de l'usine du Gol.





