A la Une . Les agriculteurs de l'Est débarquent à l'usine du Gol

Les planteurs de canne pénalisés par l'arrêt du travail à l'usine de Bois Rouge sont arrivés à l'usine du Gol pour faire entendre leur colère. Par GD sur place - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 14:26







Les agriculteurs déplorent l'arrêt du travail à l'usine du Bois Rouge. Elle est paralysée par un conflit social entre les employés et un directeur. Les planteurs expliquent que les cannes déjà coupées perdent en richesse, ce qui représente un manque à gagner pour eux.



Les agriculteurs perçoivent aussi une avance 30 euros par tonne de canne livrée à Tereos. Mais l'usine de Bois Rouge est à l'arrêt et ces versements n'ont donc pas été réalisés.



Des agriculteurs de l'Est veulent bloquer l'usine du Gol



Les planteurs de canne venus de l'Est de La Réunion sont arrivés en début d'après-midi à Saint-Louis.



Réceptionner les cannes de l'Est au Gol ?



Les agriculteurs de l'Est sont en colère et veulent à tout prix livrer leurs cannes pour être payés. Ils veulent donc que l'usine du Gol réceptionne leur marchandise. Dominique Clain, président de l'UPNA, souligne même que les quotas de prise en charge des cannes à Saint-Louis ne sont pas atteints.



Les planteurs rappellent que plus de 60.000 tonnes de canne sont en souffrance dans les champs de l'Est et du Nord de La Réunion. Les agriculteurs n'ont pu livrer que



Axel Hoarau, du syndicat CGPER et co-président de la CMU du Gol, soutient les agriculteurs de l'Est mais attend une possible résolution des problèmes à Bois Rouge au terme des négociations de ce mercredi : "J'ai toujours dit que des agriculteurs dans l'Est sont en souffrance. Il faut que la campagne sucrière recommence. J'espère que ce soir, il y aura une bonne réponse et que le problème soit résolu."



