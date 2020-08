Les agriculteurs de Dos d’Âne ravitaillés en eau

Le 22 juillet dernier j’alertais par voie de presse les autorités sur les conséquences dramatiques dues à l’épisode de sécheresse qui sévit sur les hauts de l’ouest et à Dos d’âne en particulier.



Il aura fallu un mois de stress et d'appréhension des agriculteurs et une mobilisation continue pour obtenir ce jour la livraison par camion-citerne d'un ravitaillement en eau.



Plusieurs réunions et visites ont eu lieu et la mobilisation de tous a permis enfin de ne plus laisser les agriculteurs de Dos d'âne seuls face à cette catastrophe climatique.



Je voudrais remercier le Président du Département, les services de la collectivité, le Président et les services de la Chambre d'agriculture et enfin la Maire de La Possession, élus et agents qui ont contribué à sauver pour cet épisode les ressources agricoles de Dos d'âne et poser aussi les bases d'un travail de fond permettant de diminuer la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques ! Pour Dos d'âne et pour tous ceux qui s'approvisionnent en bonnes salades, fruits et légumes péi Merci !



Pierrick PIGNOLET

Délégué MODEM REUNION

"La Possession Heureuse"