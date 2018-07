Les agriculteurs commencent à ramasser leurs cannes à sucre, début de la campagne lundi

"Déjà près de 900 tonnes de cannes à sucre ont été ramassées hier pour l'essai", nous explique William Orange, agriculteur dans les Hauts de Saint-Anne, qui, a lui seul a ramassé plus de 6 tonnes pendant la journée de lundi. Après déjà 48 heures de retard par rapport à l'an passé, WIlliam Orange se dit confiant pour une ouverture officielle de la campagne sucrière d'ici la fin de semaine. L'ouverture de la saison 2018 a en effet pris du retard. La séance d'essai a donc été favorable.



William Orange a repris l'exploitation agricole, avec ses deux frères, existante depuis 1992. Pour le moment ils travaillent un peu, "mais pas à fond, juste un petit décrassage", confie-t-il. Lorsqu'ils que le début officiel de la campagne sera annoncé, ils travailleront du lundi au samedi sans relâche. Et ce, jusqu'au 10-12 décembre, date à laquelle a été fixée la fin de la campagne de sucre de canne.



"Tant qu'on a d'sucre dans la canne, c'est tant que le meilleur rapporte à nous". Mais c'est sûr que le taux de sucre sera meilleur cette année car l'an passé était une année exceptionnelle, déclare-t-il. Avec les cyclones et la sécheresse, les champs de canne n'étaient donc pas préparés à temps. Le 20 décembre, les agriculteurs étaient toujours en train de travailler et les engrais n'ont pu être semés qu'en janvier, voire février. "Cette année on aura une perte, c'est sûr et certain", confie-t-il.



William Orange demande à l'usine de renforcer ses quotas journaliers, avec notamment un voyage supplémentaire par semaine. L'an dernier par exemple c'était "4 voyages de 15 tonnes par semaine". "En ce moment le temps est bon, il fait frais, alors quand arrive le mois d'octobre, novembre, il fait chaud, c'est pas évident".



Les Commissions Mixtes d’usine de Bois-Rouge et de Beaufonds ont décidé de la date de démarrage de la campagne sucrière au lundi 09 juillet 2018.