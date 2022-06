A la Une . Les agriculteurs aux automobilistes : "Eskuz' a nou !"

Les planteurs manifestent ce mardi et expriment leur colère quant aux négociations de la convention canne 2022-2027 qui dure depuis des mois sans qu'aucun accord n'ait été trouvé. Une double opération escargot a été menée et a provoqué d'importants embouteillages. Les agriculteurs déplorent avoir dû perturber le quotidien des Réunionnais pour se faire entendre. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 16:20





Il explique par ailleurs que les difficultés que rencontrent les agriculteurs auront des conséquences plus larges : "Mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas uniquement 2.500 planteurs qui sont concernés, mais l'avenir de toute une filière et qui fait vivre plus de 20.000 personnes à La Réunion. L'enjeu est là !"



"On est vraiment désolé. Toutes nos excuses à la population réunionnaise", déclare Jean-Michel Moutama, président de la CGPER (Confédération générale des planteurs et des éleveurs de La Réunion).

La colère des agriculteurs



"Escuz' a nou. Cé pa nout fot la mobilisation, cé la fot Tereos ! Si li té donn' a nou nout zaffèr, nou té vien pa su la route Saint-Denis", explique un planteur qui a garé son tracteur sur le Boulevard de la Providence.



Les éleveurs demandent à ce qu'un prix plancher soit désigné et qu'il leur apporte les "garanties économiques" nécessaires pour faire face à la crise mondiale qui a fait flamber les prix des matières premières.