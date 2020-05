A la Une ... Les agressions homophobes en progression de 36% en 2019 En 2019, les injures et agressions contre des personnes LGBT ont augmenté de 36%, alors qu'elles étaient déjà en hausse l'année précédente. Par Sarah Minatchy - Publié le Samedi 16 Mai 2020 à 21:17 | Lu 156 fois





Un constat d'autant plus préoccupant qu'en 2018, les plaintes des personnes LGBT victimes d'actes homophobes ou transphobes avaient déjà progressé de 33% par rapport à 2017. "Ces chiffres témoignent de l'ancrage profond de l'homophobie et de la transphobie dans la société", commente le ministère de l'Intérieur.

En 2019, les injures et outrages représentent 33 % des infractions subies, tandis que les violences (physiques et sexuelles) concernent 28 % des plaintes. Les victimes sont majoritairement des hommes (75 %), plutôt jeunes : 62 % ont moins de 35 ans.

Le confinement ayant augmenté le risque de violences intrafamiliales, le gouvernement a débloqué 300 000 euros fin avril pour un plan d'urgence afin de financer des nuits à l'hôtel pour les personnes LGBT en difficulté. Ce plan est aujourd'hui "pleinement opérationnel et bénéficie à une quarantaine de jeunes LGBT", précise le communiqué. L'association de policiers et gendarmes LGBT "FLAG!", a lancé une application afin de signaler des actes de violences et orienter les victimes.





