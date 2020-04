Les agresseurs du SDF mis en examen pour meurtre et écroués

Sauvagement agressé lundi soir, rueMaréchal Leclerc à Saint-Denis, le SDF est décédé ce mercredi matin , malgré son hospitalisation aux urgences. Il avait été roué de coups de pied et de poing, au niveau du visage, alors qu’il était tranquillement allongé sur un muret. Il était âgé de 45 ans.Interpellés le soir même et auditionnés, les deux agresseurs avaient été placés en garde à vue pendant deux jours. S'ils reconnaissent leur présence sur les lieux, ils ne reconnaissent pas formellement l'agression du SDF. Les deux prévenus étaient fortement alcoolisés au moment des faits.Déférés ce mercredi à l'issue de leur GAV, ils ont été présentés au tribunal judiciaire cet après-midi. Mis en examen pour "violences ayant entraîné la mort" dans un premier temps, le juge d'instruction a finalement retenu des faits de "meurtre". Le juge des libertés et de la détention les a placés en détention provisoire.