Les agents pénitentiaires à pied d'oeuvre pour le défilé du 14 juillet

Le 14 juillet représente pour les forces armées, ainsi que les agents de la fonction publique, l'occasion d'être mis à l'honneur. En effet, en ce jour de commémoration, une cérémonie aura lieu à Saint-Denis sur le front de mer, face à la préfecture.



Lors de cette cérémonie, les acteurs de la sécurité nationale (militaires, policiers, douanes, agents pénitentiaires, pompiers et sécurité civile) défileront devant les autorités de La Réunion. Afin que tout se déroule à la perfection, chaque corporation procède à des entrainements avant une répétition générale le 2 juillet prochain sur le site des FAZSOI.



Ce vendredi matin, les agents pénitentiaires du centre de détention du Port procèdent à une dernière répétition avant la mise en place générale lundi matin à la caserne Lambert. Ils se perfectionnent ainsi au déroulé de la cérémonie du 14 juillet prochain.



Les manoeuvres dites de "pied ferme" telles que le "garde à vous" et le "présentez armes", ont été répétées pour obtenir une harmonie d'ensemble. Ils ont ensuite procédé à un entrainement défilé dynamique pour s'habituer au "pas cadencé" qui est de 120 pas minutes pour les armées françaises. Celui correspond au rythme de la Marseillaise.



Les agents pénitentiaires dépendent du ministère de la Justice. Leur métier est d'assurer le confinement et la sécurité des détenus d'une prison ou de tout autre centre de détention. Pour accomplir ces missions, les agents sont sous statut spécial dérogatoire du droit commun (par exemple sans droit de grève notamment, comme les militaires, les magistrats ou les CRS). Ils se répartissent dans cinq filières professionnelles :



- Le personnel de surveillance (du surveillant au commandant fonctionnel)



- Le personnel pénitentiaire d'insertion et de probation (du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au directeur pénitentiaire d'insertion et de probation)



- Le personnel administratif (des adjoints administratifs aux conseillers d'administration)



- Le personnel technique (des adjoints techniques aux directeurs techniques du 1er grade)



- Le personnel de direction (des directeurs des services pénitentiaires aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires)