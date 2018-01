Les agents des routes s'activent pour une réouverture du littoral vers 14H

Le dynamitage hier du bloc rocheux de 250t a considérablement avancé les travaux de sécurisation de l'axe routier du littoral entre Saint-Denis et La Possession.



A tel point que la réouverture de l'axe routier pourrait être envisagée 24H avant le délai jusque-là affiché par la Direction régionale des routes, qui avait estimé à lundi matin l'accessibilité retrouvée de la quatre voies.



A 9H30 ce samedi matin, on préférait ne pas annoncer de fausse bonne nouvelle du côté du Centre régional de gestion du trafic. D'autant plus que d'autres travaux de purges sont programmés ce samedi. En conséquence, "aucune prévision de réouverture de la route n'est connue à cette heure", confirme-t-on du côté du CRGT. Mais selon nos informations, les agents de la DRR s'activent pour une réouverture de l'axe littoral vers 14H en mode basculé.