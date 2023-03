Les agents des impôts veulent débrayer

L'Intersyndicale de la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) Réunion constituée de Solidaires Finances Publiques, CGTR Finances Publiques et CFTC Finances Publiques projette de faire une action sectorielle de débrayage ce lundi 3 avril devant l'entrée public du centre des finances publiques de Champ Fleuri entre 7h et 8h45.



Les syndicats appellent au débrayage pour montrer leur opposition ferme à la réforme des retraites.



"Nous serons sur site également pour distribuer des tracts et rappeler l'importance des services publics et les enjeux financiers de cette réforme au regard des Finances Publiques", évoquent les syndicalistes.